Sokak hayvanlarının bakımı hayvanat bahçesinden

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Büyüklüğüve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, sadece bünyesindeki hayvanlara değil sokaklarda başıboş dolaşan köpek ve kedilere de sahip çıkıyor. Kentin dört bir yanında sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için beslenme noktaları oluşturan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bu yıl sokaklardan topladıkları 11 bin 825 köpeği kısırlaştırıp çip takarak, tekrar doğal ortamına bıraktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kent merkezi, 10 ilçe ve 600 kırsal mahalledeki başıboş kedi ve köpekleri Hayvanat Bahçesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkez'nde topladıklarını söyledi. Barınakta 5 veteriner, 5 veteriner sağlık teknisyeni ve 15 personelin hayvanlar için 7/24 görev başında olduklarını anlatan Özsöyler, "Hayvan severler, barınaklardan ücretsiz olarak istedikleri kediyi ve köpeği sahiplenebilirler" dedi.Ekipler tarafından alınan hayvanların özel 'hayvan ambulansı'yla barınağa getirildiğini ve tedavi edildiğini sözlerine ekleyen Özsöyler, "Ameliyat yaraları iyileştikten sonra da şehirde 20 farklı besleme noktamız var. Buralara tekrar bırakıyoruz. Her gün bir aracımız buralara yemek ve mama bırakıyor. Hayvanların gerekli takiplerini yapıyoruz. 2018'de yaklaşık 11 bin 825 köpeği toparladık. Buraya getirip kısırlaştırdık, aşıladık ve çipledik" diye konuştu.