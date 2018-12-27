Vali Doğan, Noel Bayramı’nı kutladı

BUGÜN NELER OLDU

HatayValisi Rahmi Doğan ve, Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek Hıristiyan vatandaşların bayramlarını kutlayarak Noel sevinçlerine ortak oldu. Hatay'ın yüzyıllardır medeniyetlerin beşiği olmuş bir kent olduğunu vurgulayan Doğan, " Farklı dinden, mezhepten, ırktan insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir toprak parçası olmuş. Bugünde aynı şekilde huzur içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla ben de tüm Hıristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramını tebrik ediyorum. Biz onlarla birlikte bu topraklarda yaşamaktan mutluyuz" dedi.Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil de "Sevginin başkenti Antakya'da Hıristiyan dinine mensup insanlar olarak Noel Bayramını büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. İbadethanelerin aynı anda Allah'a yakarışların sunulduğu, ezan sesinin çan sesine, çan sesinin hezan sesine karıştığı, üç semavi dininin kucaklaştığı Antakya, acı ve gözyaşının eksik olmadığı dünyamızda, tüm insanlığın en temel özlemi olan barış ve huzurun yaşandığı müstesna şehirlerden bir tanesidir" diye konuştu.