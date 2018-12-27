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Yağmur ’yı teslim aldı

iki gündür aralıksız süren şiddetli yağmura teslim oldu. Caddeleri sokakları su bastı, vatandaş çaresizce yardım bekledi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018
Yağmur Adana’yı teslim aldı
Adana'da önceki akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış ile birlikte kenti sis sararken göz gözü görmedi. Bir binanın istinat duvarının yıkılması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

ARAÇLAR TRAFİKTE KALDI
Kentte şiddetli yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yollarda biriken sular yüzünden araçlar trafikte kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını iterek ilerlerken, bazıları da yolda kurtarılmayı bekledi. Tellidere Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkı sular altında kalırken elektrik panoları kullanılamaz hale geldi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
100. Yıl Mahallesi Golden Life Sitesi A Blok'un istinat duvarı çöktü. Mehmet Yılmaz mesai arkadaşını beklediği sırada kullandığı 01 ERJ 32 plakalı kamyoneti istinat duvarının çökmesi sonucu asılı kaldı. Duvarın çökmesi sonucu bazı otomobillerde hasar meydana geldi. Mehmet yılmaz, "Aracımı park ettim arkadaşımı bekliyordum. Birden duvar çöktü. Ölümden döndüm" dedi.
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Yağmur Adana’yı teslim aldı
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