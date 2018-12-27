Yağmur Adana’yı teslim aldı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da önceki akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış ile birlikte kenti sis sararken göz gözü görmedi. Bir binanın istinat duvarının yıkılması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.Kentte şiddetli yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yollarda biriken sular yüzünden araçlar trafikte kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını iterek ilerlerken, bazıları da yolda kurtarılmayı bekledi. Tellidere Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkı sular altında kalırken elektrik panoları kullanılamaz hale geldi.100. Yıl Mahallesi Golden Life Sitesi A Blok'un istinat duvarı çöktü. Mehmet Yılmaz mesai arkadaşını beklediği sırada kullandığı 01 ERJ 32 plakalı kamyoneti istinat duvarının çökmesi sonucu asılı kaldı. Duvarın çökmesi sonucu bazı otomobillerde hasar meydana geldi. Mehmet yılmaz, "Aracımı park ettim arkadaşımı bekliyordum. Birden duvar çöktü. Ölümden döndüm" dedi.