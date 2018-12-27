Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teyoğun sis ve yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kentte sis nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi. Özellikle yüksek bölgelerde geceden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur da etkisini sürdürüyor. Trafik ekipleri kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.