1 yılda 3 milyon kişiye tedavi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği ve Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olan ve 18 Eylül 2017'de hizmete giren Adana Şehir Hastanesi hastalara şifa kapısı olmaya devam ediyor. Bin 550 yataklı hastanede bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kişi tedavi edildi. Türkiye'nin şu an için en büyük yatak kapasiteli hastanesi olma özelliğini taşıyan Adana Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra farklı illerden ve yurtdışından gelen hastaları da kabul ediyor.Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, hastanenin 18 Eylül 2017'de hasta kabulüne başladığını, uzman kadroyla en iyi hizmeti verdiklerini belirterek, "Hastanemizin açılmasıyla birlikte yurtdışından da hastalarımız gelmeye başladı. Çoğunluğu Suriye, Irak, Libya, Ürdün gibi Arap ülkelerinden olmak üzere yurt dışından gelen hastalarımızı tedavi ediyoruz" dedi.Bu arada hastaneye gelen hastalar ve ziyaretçiler gördükleri ilgi karşısında memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Hastanenin girişinde görevliler gerek hastaların gerekse ziyaretçilerin nereye gideceklerini sorup hemen devreye giriyorlar. Ziyaretçiler golf araçlarına bindirilip gidecekleri polikliniklere götürülüyor. Hastanenin giriş bölümündeki görevliler hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgileniyorlar. Yürüyemeyen hastalar akülü tekerlekli sandalyeye bindirilip görevli tarafından polikliniğe kadar götürülüyor.AdanaŞehir Hastanesi, bekleme salonlarına, ameliyathanelerinden polikliniklerine ve yoğun bakım ünitelerine kadar her alanı özenle dizayn edildi. 57 ameliyathane, 324 poliklinik odası, 35 yatağı yenidoğana ait olmak üzere toplam 215 yataklı yoğun bakım ünitesine sahip olan hastanede, yaklaşık 5 bin personel ile hastalara kesintisiz hizmet veriliyor. Genel sağlık hizmetlerinin yanında, onkoloji, kalp ve damar hastalıkları, kadın doğum ve çocuk üniteleri de, bu sağlık üssünde yer alıyor. 553 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip Adana Şehir Hastanesi, en ileri teknolojiye sahip medikal ekipmanları ile bulunduğu bölgenin değil, dünyanın da sayılı hastaneleri arasında yer aldı. Hastane, bin 512 sismik izolatöre sahip. Bu özelliğiyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi olarak gösteriliyor. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri sayesinde, olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek.AdanaŞehir Hastanesi'nde yeni doğan bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına karşı çipli "Pembe Takip Kod Sistemi" uygulanmasını da hayata geçirdi. Türkiye'de ilk defa uygulanan sistem Amerika'da 'Sağlıkta En İyi Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFID) Çözümü' ödülü aldı.