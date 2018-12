2019 Çukurova GİAD’la ‘ADANA YILI’ olacak

BUGÜN NELER OLDU

Her fırsatta dile getirdiği 'Dünya Kenti Adana' hedefinde sayısız projeleri hayata geçiren Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD), yeni yıla büyük projelerle giriyor. Yılın ilk ayında geleceğin emanetçisi gençlere yönelik akademi programını 3'üncüsünü başlatacak olan Çukurova GİAD, gündeminde konular ve dünyaca ünlü konuklarla Adana'nın sesini dünyaya duyurdukları Çukurova Zirvesi'nin 5'incisini de 22 Mart 2019 tarihinde yapacak. Yeni yılda yeni projelerle Adana için çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Çukurova GİAD Başkanı ve Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili Ömer Faruk Sakarya, "2019, Çukurova GİAD'ın projeleriyle Adana Yılı olacak" dedi. Çukurova GİAD'ın Adana'nın en önde gelen sivil toplum kuruluşu olmasının verdiği sorumlulukla 'Dünya Kenti Adana' için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Ömer Faruk Sakarya, 2019'da yeni projelerle yine Adana'nın zihinlerde yer almasını sağlayacaklarını söyledi. İlkini 2016'da hayata geçirdikleri, gençleri geleceğe hazırlayan Çukurova GİAD Akademi'nin (Management Business Academy-MBA) 3'üncüsünün 25 Ocak 2019 tarihinde başlayacağını açıklayan Sakarya, yoğun ilgi gören bu programa binlerce gencin başvuru yaptığını, başvurular arasından mülakatla seçilenlerin akademiye dahil edileceğini kaydetti.Akademi için "www.giadakademi. com" adresinden online yapılan başvurularda son gün olduğunu hatırlatan Sakarya, "İlk iki dönemde onlarca gencimizi mezun ettiğimiz MBA programımız üniversite son sınıf öğrencisi veya üniversiteyi yeni bitirmiş, 30 yaşını geçmemiş gençlerimize yönelik bir programdır. Ocak ayının ikinci haftasında mülakatları yapacağız, 25 Ocak'ta da derslere başlayacağız" diye konuştu.Yeni yılın ikinci büyük organizasyonu olan 5'inci Çukurova Zirvesi'nin 22 Mart 2019 tarihinde yapılacağını da ifade eden Sakarya, "Zirvede bu kez 'Dünyada En Çok Alıntı Yapılan İlk 10 Ekonomist" arasında sayılan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü İktisat Profesörü Daron Acemoğlu konuk olacak. Ayrıca farklı katılımcılarla birlikte tüm güne yayılacak bir program gerçekleşecek. Zirve toplantılarımızda verilen mesajlar, anlatımlar, konuklarımızın kentimizle ilgili yaptıkları incelemeler ve değerlendirmeler Adana'nın sesini duyurmuş, kentimizi tanıtmış, yatırımcıların dikkatinin Adana'ya çevrilmesini sağlamıştır. Yeni yılda yeni projelerle ekonomik yapı, iş hayatı, sosyal ve kültürel yapı olmak üzere her alanda çalışacağız" diye konuştu.