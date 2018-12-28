Adana işi çok sevildi

Adanalı olmak ve Adana'da yaşamak ayrı bir gurur vesilesidir. Hep imrenilen bir hayatımız vardır, iklimimize ve ona uyan sıcaklığımıza tav olur tanıyanlar. Diğer şehirlerin yaşadığı güçlükleri dibine kadar yaşasak da ayakta durabilmemizi sağlayan bir mizah kültürümüz ve dik duruşumuz vardır. Neticede "Ağalık" da "Hanımağalık" da bu memleketin kanında vardır.
Akdeniz sıcaklığını
sadece havasıyla değil insanının
samimiyetiyle de hissettiren
Adanalılar cömertlikleri,
misafirperverlikleri ve elbette
bir miktar agresif mizaçlarıyla
bilinir. Kavurucu sıcağa sinirlenip
güneşe ateş edeni de vardır
şüpheli paketi tekmeyle etkisiz
hale getireni de… İşte insanıyla,
havasıyla, lezzetleriyle eşsiz
bir kültürü temsil eden Adana'yı
Adana'ya gitmeden yaşatan bir
marka Adana İşi markasının yaratıcısı,
aynı zamanda bir Adana
aşığı olan Efsun Tekyeten ile
"Adana İşi"nin doğuş hikayesini
ve markanın felsefesini konuştuk.
Adanalıların deyimiyle oldukça
"allöş" bir söyleşi çıktı ortaya… Sadece Adana'nın ruhunu yansıtan tasarımlara yer verdiğiniz bu farklı iş fikri aklınıza nasıl geldi?
Ben Adana sevdalısı bir
reklamcıyım. Parça parça hediyelik
tasarımlar yapıyorduk, bunu
bir koleksiyona dönüştürmek,
Adana'nın özelliklerini ve güzelliklerini
kalıcı bir şeylere kazımak
istedim. Elim kalem tutar,
mizahla da aram iyidir. İşin içine
Adana'nın yüksek mizah zekasını
da katarak ilginç ürünler üretmek
için yola çıktık. Hep başkalarına
akıl veriyoruz: "bir
marka nasıl doğar, nasıl
büyür?" görmek istedim.
Adana'nın hediyelik
ürüne çok ihtiyacı vardı.
Kendimize ait, ruhumuzu
besleyecek, sürekli yenileyip
geliştirilecek bir markamız olsun
istedik. Sizce Adana'yı bu kadar özel kılan özellikler neler?
Adana diğer şehirlerden çok
farklı. Tarih, doğa, yeme-içme,
sosyal hayat başkadır burada.
Adana çok fazla sanatçı çıkarmıştır
ve çıkarmaktadır. Yaşar
Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz
Güney sadece birkaç örnek.
Tarihi yaşamak isterseniz 700
yıllık Taşköprü'den yürüyerek
geçersiniz, 500 yıllık Ulucamii'de
dua eder, Ramazanoğlu
Medresesi'nde çay içersiniz.
Bu ovanın hamuru ilham verici
zaten. Yerine göre ağır abidir,
yerine göre "mavranın Allah'ını"
yapar. Biz de bu zengin kültür ve
espriden beslenen tasarımlar yaptık,
hediyelik ürünler ürettik ve
çok sevildi. "Adana İşi'ne tasarım ortağı olun" diyerek kapılarınızı herkese açıyorsunuz. Nasıl tasarımlar bekliyorsunuz? Tasarım ortağınız olan insanları Adana İşi'nde neler bekliyor?
Bizde emeği geçenlerin
adını taşıyan farklı seriler var.
İlişkilerimiz paraya dayalı değil,
Adana usulü alışverişlerimiz var.
Bir güzellik yapıyoruz diyebilirim.
Ben sadece tasarıma bakmıyorum,
ürüne dönüşebilirliği
değerli benim için. İnsanlar biraz
kolaycı. Bir sanatçı Adana ile ilgili
bir işe aylarını veriyor, ya kolajda
sorun var, ya da kompozisyonda.
Doğru, güzel, hızlı, özgün ve
tabi ki ekonomik olarak ulaşılabilir
fikirler anlamlı bizim için.