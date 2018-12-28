Adana işi çok sevildi

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz sıcaklığınısadece havasıyla değil insanınınsamimiyetiyle de hissettirenAdanalılar cömertlikleri,misafirperverlikleri ve elbettebir miktar agresif mizaçlarıylabilinir. Kavurucu sıcağa sinirlenipgüneşe ateş edeni de vardırşüpheli paketi tekmeyle etkisizhale getireni de… İşte insanıyla,havasıyla, lezzetleriyle eşsizbir kültürü temsil eden Adana'yıAdana'ya gitmeden yaşatan birmarka Adana İşi markasının yaratıcısı,aynı zamanda bir Adanaaşığı olan Efsun Tekyeten ile"Adana İşi"nin doğuş hikayesinive markanın felsefesini konuştuk.Adanalıların deyimiyle oldukça"allöş" bir söyleşi çıktı ortaya…Ben Adana sevdalısı birreklamcıyım. Parça parça hediyeliktasarımlar yapıyorduk, bunubir koleksiyona dönüştürmek,Adana'nın özelliklerini ve güzelliklerinikalıcı bir şeylere kazımakistedim. Elim kalem tutar,mizahla da aram iyidir. İşin içineAdana'nın yüksek mizah zekasınıda katarak ilginç ürünler üretmekiçin yola çıktık. Hep başkalarınaakıl veriyoruz: "birmarka nasıl doğar, nasılbüyür?" görmek istedim.Adana'nın hediyelikürüne çok ihtiyacı vardı.Kendimize ait, ruhumuzubesleyecek, sürekli yenileyipgeliştirilecek bir markamız olsunistedik.Adana diğer şehirlerden çokfarklı. Tarih, doğa, yeme-içme,sosyal hayat başkadır burada.Adana çok fazla sanatçı çıkarmıştırve çıkarmaktadır. YaşarKemal, Orhan Kemal, YılmazGüney sadece birkaç örnek.Tarihi yaşamak isterseniz 700yıllık Taşköprü'den yürüyerekgeçersiniz, 500 yıllık Ulucamii'dedua eder, RamazanoğluMedresesi'nde çay içersiniz.Bu ovanın hamuru ilham vericizaten. Yerine göre ağır abidir,yerine göre "mavranın Allah'ını"yapar. Biz de bu zengin kültür veespriden beslenen tasarımlar yaptık,hediyelik ürünler ürettik veçok sevildi.Bizde emeği geçenlerinadını taşıyan farklı seriler var.İlişkilerimiz paraya dayalı değil,Adana usulü alışverişlerimiz var.Bir güzellik yapıyoruz diyebilirim.Ben sadece tasarıma bakmıyorum,ürüne dönüşebilirliğideğerli benim için. İnsanlar birazkolaycı. Bir sanatçı Adana ile ilgilibir işe aylarını veriyor, ya kolajdasorun var, ya da kompozisyonda.Doğru, güzel, hızlı, özgün vetabi ki ekonomik olarak ulaşılabilirfikirler anlamlı bizim için.