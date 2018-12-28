Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adana işi çok sevildi

işi çok sevildi

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Adana işi çok sevildi
Adanalı olmak ve Adana'da yaşamak ayrı bir gurur vesilesidir. Hep imrenilen bir hayatımız vardır, iklimimize ve ona uyan sıcaklığımıza tav olur tanıyanlar. Diğer şehirlerin yaşadığı güçlükleri dibine kadar yaşasak da ayakta durabilmemizi sağlayan bir mizah kültürümüz ve dik duruşumuz vardır. Neticede "Ağalık" da "Hanımağalık" da bu memleketin kanında vardır. Akdeniz sıcaklığını sadece havasıyla değil insanının samimiyetiyle de hissettiren Adanalılar cömertlikleri, misafirperverlikleri ve elbette bir miktar agresif mizaçlarıyla bilinir. Kavurucu sıcağa sinirlenip güneşe ateş edeni de vardır şüpheli paketi tekmeyle etkisiz hale getireni de… İşte insanıyla, havasıyla, lezzetleriyle eşsiz bir kültürü temsil eden Adana'yı Adana'ya gitmeden yaşatan bir marka Adana İşi markasının yaratıcısı, aynı zamanda bir Adana aşığı olan Efsun Tekyeten ile "Adana İşi"nin doğuş hikayesini ve markanın felsefesini konuştuk. Adanalıların deyimiyle oldukça "allöş" bir söyleşi çıktı ortaya…
Sadece Adana'nın ruhunu yansıtan tasarımlara yer verdiğiniz bu farklı iş fikri aklınıza nasıl geldi? Ben Adana sevdalısı bir reklamcıyım. Parça parça hediyelik tasarımlar yapıyorduk, bunu bir koleksiyona dönüştürmek, Adana'nın özelliklerini ve güzelliklerini kalıcı bir şeylere kazımak istedim. Elim kalem tutar, mizahla da aram iyidir. İşin içine Adana'nın yüksek mizah zekasını da katarak ilginç ürünler üretmek için yola çıktık. Hep başkalarına akıl veriyoruz: "bir marka nasıl doğar, nasıl büyür?" görmek istedim. Adana'nın hediyelik ürüne çok ihtiyacı vardı. Kendimize ait, ruhumuzu besleyecek, sürekli yenileyip geliştirilecek bir markamız olsun istedik.
Sizce Adana'yı bu kadar özel kılan özellikler neler? Adana diğer şehirlerden çok farklı. Tarih, doğa, yeme-içme, sosyal hayat başkadır burada. Adana çok fazla sanatçı çıkarmıştır ve çıkarmaktadır. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Güney sadece birkaç örnek. Tarihi yaşamak isterseniz 700 yıllık Taşköprü'den yürüyerek geçersiniz, 500 yıllık Ulucamii'de dua eder, Ramazanoğlu Medresesi'nde çay içersiniz. Bu ovanın hamuru ilham verici zaten. Yerine göre ağır abidir, yerine göre "mavranın Allah'ını" yapar. Biz de bu zengin kültür ve espriden beslenen tasarımlar yaptık, hediyelik ürünler ürettik ve çok sevildi.
"Adana İşi'ne tasarım ortağı olun" diyerek kapılarınızı herkese açıyorsunuz. Nasıl tasarımlar bekliyorsunuz? Tasarım ortağınız olan insanları Adana İşi'nde neler bekliyor? Bizde emeği geçenlerin adını taşıyan farklı seriler var. İlişkilerimiz paraya dayalı değil, Adana usulü alışverişlerimiz var. Bir güzellik yapıyoruz diyebilirim. Ben sadece tasarıma bakmıyorum, ürüne dönüşebilirliği değerli benim için. İnsanlar biraz kolaycı. Bir sanatçı Adana ile ilgili bir işe aylarını veriyor, ya kolajda sorun var, ya da kompozisyonda. Doğru, güzel, hızlı, özgün ve tabi ki ekonomik olarak ulaşılabilir fikirler anlamlı bizim için.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana işi çok sevildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN