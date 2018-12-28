Adana’da ihracatın kalbi AOSB’de atıyor

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Türkiye'deki 300'ü aşkın OSB içerisinde ilk 5'te yer alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ülke ekonomisine büyük güç katıyor. 5 kıtadan yatırımcıların yer aldığı, 22 farklı sektörde 440 işletmede, yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiği Adana OSB yatırımcısına sunduğu imkanlarla da cazibe merkezi olma özelliğini koruyor. Yenilikçi bakış açısıyla, çevreye ve topluma duyarlı projelerin ön planda tutulduğu Adana OSB, hayata geçirdiği birçok proje ile ilkleri gerçekleştirerek öncü OSB olmanın gururunu yaşıyor.AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü coğrafi konumu ve ulaşım imkanlarıyla Türk sanayisinin Güney'deki üssü olan Adana OSB'nin il genelindeki 2 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yarısını gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda yatırım ve üretimlerini azimle sürdürdüklerini söyledi. Sütcü, "Bunun sonucunda EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı/ European Foundation For Quality Management) denetimlerinden başarıyla geçerek, 'Mükemmellikte Yetkinlik İçin Tanımlanan 4 yıldız' ödülünü almaya hak kazanan ilk ve tek OSB"yiz" dedi. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, yatırımcı için sanayicinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri ayaklarına getirdiklerini ifade ederek, "Uygun fiyatlarla elektrik, su ve doğalgazın yanı sıra arsa satışı da yapmaktayız. OSB'de yatırımcılarımız için alt ve üst yapısı hazır, sorunsuz bir bölgede, hiç bir ilave ücret talep etmeden, metrekaresi 150 TL gibi sembolik bir ücretle sunduğumuz arsa fırsatını, yatırımcılarımızın dikkate almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.