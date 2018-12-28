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’da sağanak yağış kazaya neden oldu

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Adana’da sağanak yağış kazaya neden oldu
Adana'nın Seyhan ilçesinde sağanak nedeniyle refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Hal Kavşağı'nda süratli olduğu tespit edilen 01 ENT 77 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Zeminin de kaygan olması nedeniyle bir süre kayan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Araç içerisinde bulunan ve yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede araç içerisinde içki şişelerinin bulunduğunu tespit etti. Kullanılamaz hale gelen araç, incelemenin ardından çekildi.
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Adana’da sağanak yağış kazaya neden oldu
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