Adanalılar yazın raftingi sevdi

BUGÜN NELER OLDU

YazınÇukurova'nın bunaltıcı sıcağından kurtulmak isteyen Adanalılar, düzenlenen turlarla serinlemenin yanı sıra heyecan, macera ve eğlenceyi bir arada yaşıyor. Adrenalin yaşamak isteyen Adanalıların temmuz ve ağustos aylarında ilk tercihleri kanyon yürüyüşleri ve rafting turları oluyor. Doğa ve spor kulüpleri, Adanalılar için Antalya'nın Manavgat ilçesine özel rafting turları düzenliyor. Köprülü Kanyon Milli Park kenarında çadır kampı kuran kulüp üyeleri, 2 günlük programda, Alanya'daki Dim Çayı'nın serin sularında yüzdü, Jeeplerle safari turu yayıyor. 10'ar kişilik gruplar halinde bindikleri botlarla Köprülü Kanyon'da rafting yapan doğaseverler, 14 kilometrelik parkurda heyecan, macera ve eğlenceyi bir arada yaşamanın heyecanı içerisinde günü tamamlıyor.