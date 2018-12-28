Anaokulundan üniversiteye final kalitesi

BUGÜN NELER OLDU

Eğitim ve öğretimde 39'uncu; Adana Final Okulları'nda 9'uncu yıla girmiş olan Final Eğitim Kurumları Türkiye'nin dört bir yanında eğitimin mihenk taşı olmaya devam ediyor. 87 kampüs okulu, 150 temel lisesi, bağımsız Fen ve Anadolu Lisesi, ortaokulları ve kurs merkezleri ile Türkiye genelinde 500'e yakın kuruma sahip olan Final'in kurumsallaştığı ve marka değeri aldığı yer ise Adana Final Okulları. Eğitimdeki tecrübesini, çağın yenilikleri ile entegre ederek bilime, sanata, spora ve teknolojiye dayalı eğitim kültürünü benimseyen Adana Final Okulları, merkez kampüste anasınıfı, ilkokul, ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi ile eğitim öğretime devam ediyor. Bunun yanı sıra Türkmenbaşı Kids Anaokulu ile de minik öğrencilere hizmet veriyor. Ayrıca Kıbrıs - Girne'de kurulan Uluslararası Final Üniversitesi ile de "Anaokulundan Üniversite'ye" sloganı ile hayalini gerçeğe dönüştürdü.Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Final Okulları, VIP kurumları ile de eğitime yeni bir soluk getirdi. Üniversiteye giriş sınavında Türkiye 3'üncüsü Rıdvan Şakir başta olmak üzere ilk 100'de 7, ilk 1000'de 26 öğrenci ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında Final Kurumları dereceye girdi.21'inci yüzyılın eğitim parametrelerini takip eden Final Eğitim Kurumları yabancı dil eğitimine ayrıca önem vererek anadili İngilizce olan öğretmenler ile yaşayarak öğrenme yöntemini uyguluyor. Bu anlamda Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations) organizasyonları ile de fark yaratıyor. Bu organizasyonla öğrenciler yurt içi ve yurt dışında düzenlenen konferanslara katılarak sunumlarını yabancı dilde yapma fırsatı buluyor. Ayrıca 4'üncü sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olan Almanca ile öğrencilerini zenginleştiriyor. 39 yıllık tecrübe ile çok çalışmayı yaşam biçimine dönüştürmüş olan Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, "Eğitimde başarı zaten bizim işimiz, biz bu yola çıkarken 'Hem yaşam hem sınav başarısı' dedik ve sözümüzü tuttuk. Yeni eğitim ve öğretim yılında da yine dürüst, çalışkan, mutlu, vatanına, milli ve manevi değerlerine bağlı Cumhuriyet ilkelerini ışık olarak tutan Atatürkçü nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.