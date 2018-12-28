Avrupa’dan ödül aldı

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M1Adana Alışveriş Merkezi European Property Awards 2018-2019 'Retail Development' kategorisinde ödüle layık görüldü. Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nin Londra'da gerçekleşen gala töreninde ödülü M1 Adana Alışveriş Merkezi adına, Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Genel Müdürü ve Asya Bölge Müdürü Gündüz Bayer ve Fiba Commercial PropertıeS CEO Yurdaer Kahraman aldı.Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Genel Müdürü ve Asya Bölge Müdürü Gündüz Bayer projelerinin uluslararası alanda kazandığı başarıdan dolayı gururlu olduklarını belirterek, Gelecekte her şey, mevcutta olanın üzerine inşa edilecek. Bütün alışveriş merkezleri, zamanın dinamiklerine uygun hareket edebilmek için değişime ayak uydurmak, konseptlerini ve mağaza karmalarını buna göre yenilemek isteyecek. Başarının sürdürülebilir olmasını garantilemek, sadece değişime odaklanarak sağlanabilir" dedi. 2017 yılında gerçekleştirilen renovasyon ve büyüme projesine değinen Yurdaer Kahraman, "Yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarımızı yönetirken ilk başta o bölge halkının, kiracılarımızın ve ekibimizin talep ve isteklerini dinlemeye özen gösteririz. Yaptığımız yatırımların, o coğrafya ve bölge halkına sunduğu değeri daha da arttırması için çalışırız. Bu bakış açısıyla gerçekleştirdiğimiz yenileme ve büyütme projesi sonrası M1 Adana AVM bölgenin önemli çekim merkezlerinden biri haline geldi. Prestij ve mükemmelliğin simgesi Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde böylesine anlamlı bir başarı elde ettiğimiz için mutluyuz" dedi.