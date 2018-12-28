Başkan Pamuk: El değmedik mahalle bırakmayacağız

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Mersin'inAkdeniz İlçe Belediyesi asfalt kaplama, kaldırım yenileme ve arazi yollarında düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Bütün çaba ve mücadelemiz, mahallelerimizin altyapı eksikliklerini tamamlamak ve vatandaşlarımızın belediyecilik hizmetleri anlamında yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak içindir" dedi. Başkan Pamuk, "Bu amaçla, Akdeniz sakinlerinin yaşamını güzelleştirip kolaylaştırmanın, ihtiyaç duydukları hizmet ve çalışmaları hakkaniyetli, eksiksiz ve zamanında ulaştırmanın yoğun gayreti içindeyiz. Belediyemizin sahip olduğu bütçe ve mali kaynakları mahallelerimize eşit, kaliteli ve uzun ömürlü hizmetler için kullanıyoruz. Merkez veya kırsal ayırımı yapmadan, Akdeniz'de el değmedik sokak, hizmet görmedik mahalle bırakmayacağız" diye konuştu.