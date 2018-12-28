ÇAĞ ÜNIVERSITESI Avrupa’da ilk 100’de

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ÇağÜniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Bayboğan, öğrencilerini uluslararası standartlarda rekabet edecek güçte yetiştirdiklerini belirterek, "Çağ Üniversitesi eğitim kadrosu oldukça güçlü ve profesyonel. Hedefimiz olan, globalde ilk 100 özel üniversite arasına girmeyi başararak, dünya standartlarında bir üniversite olduğumuzu ispatladık. Üniversitemiz, dünya standartlarında spor kompleksleri, uluslararası markaları barındıran yiyecek içecek alanları, son teknolojiyi barındıran akademik donanımı ve doğayla içiçe 500 bin metrekare görkemli kampüsüyle, kaliteli eğitimin öncülerinden olmayı başarmıştır" dedi. Dünya dillerinde eğitim verdiklerini ifade eden Bayboğan, "Uluslararası iletişim aracı olarak işlev gören İngilizce dilinde eğitim veren üniversitemiz, bunun yanında İspanyolca, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça vb. gibi dünya dillerini de öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda ikinci dil olarak vermekteyiz. Bölgemizde 'Diploması Avrupa'dan Onaylı' ilk üniversite olma özelliğine sahibiz. Amerika, Çin, Fas ve 35 Avrupa ülkesinden 50'nin üzerinde seçkin üniversiteyle anlaşmamız bulunmaktadır. Üniversitemiz, değişim programlarıyla öğrencilerimize dünyanın kapılarını açıyor" diye konuştu. Başta bölge ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduklarını vurgulayan Bayboğan, "Aileler ve öğrenciler, uluslararası standartlarda eğitim veren yükseköğretim kurumlarını tercih ediyorlar. Bu bağlamda da gerek bölgenin, gerekse ülkenin ekonomik koşullarına göre bölümler açan üniversitemiz, kaliteli ve donanımlı mezunlar vermekte. Üniversitemiz bölgemize ve ülkemize hizmet ederek, beyin göçünün önüne geçilmesine de destek oluyor. Çünkü mezuniyet sonrası işe yerleşme oranı yüzde yüze yakın olan Çağ mezunları, ülke pazarımızda yer bulan büyük ölçekli ulusal ve uluslararası firmaların öncelikli tercihi oluyor" şeklinde konuştu.