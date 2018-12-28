Dr. Günsel’e ‘Yaşayan En Büyük Zihin’ ödülü

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'e, dünyanın en önemli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes tarafından eğitim, sağlık, sanat ve kültür alanındaki yatırımlarıyla 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' ödülü verildi. Forbes Dergisi'nin, Türkiye ekonomi tarihine yön veren, iz bırakan ve önemli ilklere imza atan kişilere 100'üncü yaşına özel verdiği 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' ödülleri arasında Dr. Suat Günsel'in de yer aldığı belirtildi. İstanbul'da düzenlenen törene iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı. 24 isim ödül aldı. Derginin Yayın Yönetmeni Burçak Güven, Türk ekonomi tarihine yön veren, yaptıklarıyla iz bırakan ve önemli değişikliklere imza atanlara teşekkür etti.