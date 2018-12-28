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Engelli sporculara özel sandalye

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen 2 adet tekerlekli sandalyeyi sahiplerine teslim edildi. Bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyeler için Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyelerden biri, Bedensel Engeliler Spor Kulübü sporcumuz Kerim Küçük'e, diğerini ise Düziçi Bedensel Engeliler'den Muhammet Uçar'a teslim ettik" diye konuştu.
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Engelli sporculara özel sandalye
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