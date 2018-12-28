Hafta sonunun olmazsa olmazı, ciğer kebabı

BUGÜN NELER OLDU

Kebabınbaşkenti Adana'nın "Gün ağarırken ciğer kebabıyla kahvaltı yapma geleneği" yıllardır sürdürülüyor. Özellikle hafta sonları sabahın ilk ışıklarıyla aileleriyle birlikte ciğercinin yolunu tutan Adanalılar, zeytin, peynir ve reçel yerine bol acılı ciğer kebabı ile birlikte soğan salatası yiyor, çay yerine şalgam ya da ayranlarını yudumluyor. Gerek tarihi Büyüksaat Kazancılar Çarşısı gerekse sanayi ve kentin değişik yerlerinde mangallarını kuran esnaf, bir yandan ciğerleri şişe saplarken, diğer yandan da etrafına tabure dizilmiş küçük masaların üzerini bol soğan, domates ezmesi ve yeşilliklerle donatıyor. Masalar da ise Adana şalgamı ve ayranlar da yerini alıyor. Müşterilerin gelmesiyle "duman altı" olan sokakta vatandaşlar, büyük bir iştahla kahvaltılarını ciğerle yapmanın büyük keyfini yaşıyor.