İşadamlarından Vali Demirtaş’a ziyaret

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AdanaGayrimenkul İşadamları Derneği Başkanı Mahsum Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mahmut Demirtaş'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş'a, derneğin faaliyetleri ve gayrimenkul sektörünün genel durumu hakkında çeşitli bilgiler verdi. Ziyaretlerinden ve verdikleri bilgilerden dolayı Adana Gayrimenkul İşadamları Derneği Başkanı Mahsum Yeşil ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Demirtaş ise gayrimenkul sektörünün ekonomi dünyasında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti ve konuklarına çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, inşaat ve konut sektörü hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapılmasıyla son buldu.