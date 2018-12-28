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’de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Giriş Tarihi: 28.12.2018
İslahiye’de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
Gaziantep'ın İslahiye ilçesinde, bir kişinin kaçak içkiden zehirlenmesi üzerine soruşturma başlatan jandarma bir işyerine operasyon yaptı. Operasyonda 6 şişe ve su bidonları içinde 18 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İlçede bir kişinin alkolden zehirlenmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Zehirlenen kişinin ifadesi doğrultusunda Türk Bahçe Mahallesi'nde içki satışı yapılan işyerine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 6 şişe ve 3 su bidonu içinde bandrolü bulunmayan 18 litre kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el koyan jandarma işyeri sahibi A.G.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.
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İslahiye’de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
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