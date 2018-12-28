Kadınların şelale tutkusu

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova'nınKüp şelaleleri, Simit Şelalesi, Dokuz Oluk, Körkün, Geçilmezkaya gibi doğal su kaynakları her hafta sonu yüzlerce doğa tutkununu kendine çekiyor. Sıcak havanın ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmanın sevincini yaşayan doğaseverler, su kaynaklarının bazı kısımlarında oluşan, şelaleler, doğal havuzlar ve akan ırmağının soğuk sularında yüzmenin keyfini yaşıyor. Doğa tutkunları 200 kişiyle Karaisalı ilçesinde bulunan Körkün ve Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalelerine adeta akın ettiler. Kulübün düzenlediği şelale gezisine en çok kadınlar ilgi gösterdi. Yoğun sıcaklardan kaçan kadınlar üstlerindeki kıyafetleriyle şelalelerin altlarına girerek serinledi. Şelaleden dökülen soğuk suyun altında duran genç kızlar, yorucu geçen bir yürüyüşün ardından ferahladıklarını söyledi.