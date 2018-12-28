Katil koca tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'daönceki gün 2 çocuk annesi Sevda Çopur'u (45) önce bıçaklayıp daha sonra çekiçle öldüren boya ustası 45 yaşındaki Harun Çopur, tutuklandı. Katil zanlısının iddiaya göre uzun zamandır iş bulamadığı için eşinin kendisinden boşanmak istediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olay, önceki gün Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır iş bulamayan Harun Çopur, eşi Sevda Çopur ile sabah saatlerinde tartıştı. Tartışma büyüyünce, Harun Çopur, eşi Sevda Çopur'u mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Bununla da yetinmeyen Harun Çopur, çekiçle eşinin başına vurarak öldürdü.Olaydan sonra cinayet ekipleri tarafından katil zanlısı gözaltına alındı. Zanlının yapılan sorguda işsiz kaldığı için eşinin kendinden boşanmak istediğini sabah da kalkınca bu nedenle kavga çıktığını, bıçaklayıp daha sonra çekiçle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine konuldu.