Münazara takımı ikinci tura geçti

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ArgümanFabrikası'nın düzenlediği "5'inci Türkiye Münazara Şampiyonası"nda SANKO Okulları Münazara Takımı, 5 karşılaşmanın 4'ünü 3 tam jüri puanıyla kazanarak ikinci tura yükseldi. İstanbul İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen "5. Türkiye Münazara Şampiyonası"nda birinci turunda, SANKO Okulları, Robert Koleji, Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İtalyan Lisesi ve Fenerbahçe Kolejinin de aralarında bulunduğu Türkiye genelinden toplam 58 takım yarıştı. Ulaş Dabancı, Gülay Kaya, Ayça Tezkerecioğlu, Doğa Örsyürek ve Zeynep Fesli'den oluşan Sanko Okulları Münazara Takımı 5 karşılaşmanın 4'ünü 3 tam puan alarak ikinci tura geçti.