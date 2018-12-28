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Pazarda yankesicilik yaparken yakalandı

’de, pazarda cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen zanlıyı yıldırım timleri yakaladı

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Pazarda yankesicilik yaparken yakalandı
Mersin'de, semt pazarında 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, yankesicilik olaylarını önlemek için vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sivil ekiplerle denetim başlattı. 'Yıldırım timleri', çalışma kapsamında Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tedbir aldı. Ekipler, alışveriş yapan vatandaşlar arasında yankesicilik suçundan sabıkası olan 45 yaşındaki Hıdır A'yı görünce takibe aldı. Takip sırasında zanlının, 2 kadının cebinden bir şeyler aldığını gören ekipler, Hıdır A'yı gözaltına aldı. Hıdır A'nın olay yerindeki üst aramasında çalıntı olduğu tespit edilen 2 cep telefonu çıktı. Telefonlar sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Hıdır A, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine, önce bir telefon çaldığını, daha sonra ise telefonu çöpte bulduğunu öne sürdü.
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Pazarda yankesicilik yaparken yakalandı
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