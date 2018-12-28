Portakal çiçeğinde kostümler yarışacak

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da2-7 Nisan 2019 tarihleri arasında 7'nci kez düzenlenecek olan 'Nisan'da Adana'da-Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 'Kortej Takımları Kostüm Tasarım Yarışması'nda 16 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmanın teması, karnaval ruhuna uygun olacak şekilde 'Bereket' olarak belirlendi. Sadece tarım alanında değil; sanayi, ticaret, kültür-sanat, tarih gibi çeşitli alanların işlenebileceği yarışmanın son başvuru tarihi ise 30 Ocak 2019. Bireysel katılımın yapılamayacağı yarışmaya en az iki kişi veya sınırsız ekip üyeleri başvurabilecek. Minimum 2 çalışmayla katılımın gerektiği yarışmaya okullar, STK'lar gibi çeşitli kurumlardan yoğun katılım bekleniyor.