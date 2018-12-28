Saatlerin efendisi: Büyük Saat

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Türkiye'ninen önemli mekanik saat tamircileri arasında olan ve 2014 yılında restore edilen ve Adana ile özdeşleşen tarihi Büyük Saat'i tamir etmek için Almanya ile Avusturya'da özel bir eğitim alan Murat Yurtbulmuş, saatin en az 500 sene daha çalışacağını söyledi. Türkiye'de mesleğe olan ilginin her geçen gün azaldığını anlatan Yurtbulmuş, "Avrupa'da okullar var ama bizde yok. Gençler para kazanamayacaklarını düşündükleri için bu işe yanaşmıyorlar. Özellikle mekanik sistemler üzerinde usta sayısı gitgide azalıyor" dedi. Mesleğe henüz 12 yaşında iken 1953 yılında Nevşehir'de bir saat ustasının yanında çırak olarak başladığını anlatan Yurtbulmuş, "Adana'ya geldiğimde kalfa olarak mesleğime devam ettim. Asker dönüşü bir işyeri açtım. 1969 yılında Almanya'ya gittim ve 15 yıl boyunca saatçilik yaptım. Almanya'ya daha çok uçak ve pilot saatlerini tamir ettim.1984 yılında kesin dönüş yaparak mesleğimi Adana'da sürdürmeye devam ettim" diye konuştu.Mekanik saat konusundaki deneyimini Almanya'da kazandığını belirten Yurtbulmuş, "Büyük Saat'in tamiri için bana geldiler. Büyük Saat'e çıktım baktım. 'Bunu yaparım. Fakat Almanya'ya gidip gelirim daha bilgili bir şekilde, daha bilinçli bir şekilde yapalım Hiç olmazsa var olanı tahrip etmeyelim' dedim. Almanya'ya gittim eğitim aldım" dedi.Adana'ya döner dönmez Büyük Saat'i onardığını ifade eden Yurtbulmuş, "Avrupa'da bu saatler hiç durmadan 400 -500 sene çalışıyor. Bu mekanik saatler son derece sağlamdır. Önemli olan bizim kullandığımız saatleri de bu duruma getirebilmek ve bu şekilde kullanabilmek. Saatimiz artık tıkır tıkır çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Büyükşehir Belediyesi haftada saatin bakımın yapıp kuruyor. Bizim saatimiz de en az 500 sene daha çalışır" dedi.