Şalgamın lezzet sırrını Churchill de öğrenemedi

BUGÜN NELER OLDU

Adanadendiğinde ilk akla gelen şeylerden biri olan şalgam, artık Avrupa ve ABD'ye de ulaşmaya başladı. İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in, 1943'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yle Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice beldesinde konuşurken içtiği ve bütün ısrarına rağmen sırrını öğrenemediği şalgam, şimdi efsane siyasetçinin torunlarının sofralarına giriyor. Sindirim sistemini çalıştıran, hazmı kolaylaştıran, gribe ve böbreklere iyi gelen, iştah açan şalgam, Adana'nın yeme-içme kültüründeki yerini, her köşe başındaki şalgamcı dükkanları sayesinde koruyor. Keskin bir tada sahip olan bu mayalı içecek, son yıllarda çeşitli firmalardan tarafından özel şişe ve kutularla marketlere ve yurtdışına da ulaştırılıyor. Şalgam için önce bulgur unu sıcak su ve tuzla yoğrulup tahta fıçıda 10 gün mayalanmaya bırakılıyor. Süre dolduğunda, katı maddeler dibe çökertilip üzerindeki su alınıyor. Bu su, siyah havuçların kaynatılmasıyla elde edilen suya katılıyor. Yeni karışım meşe ağacından yapılmış fıçıda 15 gün bekletiliyor. Bu arada şalgam bitkisi içine konuyor. Koruyucu madde kullanılmadığı için en fazla 6 ay dayanabilen doğal şalgamın içinde kesinlikle limon tuzu, limon, sirke ve asit gibi maddeler olmuyor.