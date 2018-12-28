Şalvara rağbet var

BUGÜN NELER OLDU

RahatlığıylaAdanalı erkeklerin vazgeçilmezleri arasında bulunan ancak modern kültüre yenilen Adana şalvarı, yeniden ilgi odağı oldu. Adana şalvarına ikinci baharını yaşatan ise Adana'da çekilen televizyon dizileri oldu. Dizilerde boy gösteren şalvara olan ilgi her geçen gün arttı. Adana'da değeri azalan şalvara Türkiye'nin değişik illerinin yanı sıra yurtdışından da yoğun talep var. Adana şalvarının diğer şalvarlara göre daha geniş ve daha rahat olduğunu belirten Mehmet Özdemir (59), "Adana'ya özgü geleneksel bir alt giyim kıyafetidir. Giydiğiniz zaman üzerinizde hiçbir şey yokmuş gibi gayet rahat hissedersiniz. Tabi Adanalılar da rahatına, keyfine düşkündür. Şalvar üretimi bitme noktasına gelmişti ki imdadımıza diziler yetişti" dedi. Üç kuşaktır şalvar ürettiklerini anlatan Özdemir, "Eskiden sadece köylerde giyerlerdi. Şimdi şehirlerde ve yurtdışında giyiliyor. Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi ülkelere bireysel siparişler gönderiyoruz. Avrupalı insanlar da şalvarı giydikten sonra gayet rahat ve bundan dolayı gün gün yayılıyor" diye konuştu.