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Senfoniden yeni yıl konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) verdiği konser ile 2019 yılına “merhaba” dedi.

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Senfoniden yeni yıl konseri
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salon'unda gerçekleştirilen konser Türkiye'nin genç orkestra şeflerinden Dağhan Doğu yönetiminde gerçekleşti. Popüler aryalar, valsler ve süitlerden seçmelerin seslendirildiği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Aslı Kıyıcı (soprano) ve Ezgi Karakaya (mezzo-soprano) ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Opera Bölümünden 2006 yılında mezun olan ve birçok opera eserlerinde başrol temsili yapan Gürkan Sezgin (tenor) sahne aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu ve balkonunun tamamen dolduğu görüldü. Sahne yeni yıl nedeniyle süslenirken, konser sonunda konfetiler ve balonlar patlatıldı.
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Senfoniden yeni yıl konseri
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