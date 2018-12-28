Sırrıberk ARSLAN: Yeni bir yıl mı?

Bu yıl da böyle bitti. Geçen yıl da böyle bitmişti, ondan önceki yıl da böyle bitmişti. Her yıl böyle bitiyor. 2019 'da bitecek. Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle 2018 geçip gitti. Yıl boyunca yaşananları sıralayacak olsak bize ne kadar çok uzun gibi gelmiş olsa da 2018 arkasına bakmadan gitti. Yıllar yılı kovalar. Bir yıl biter. Bir yıl başlar. Biten yılın içinde özlem ve hasretten başka hiç ama hiçbir şey yeni yılla geri gelmez. Her geçen yıldan geriye hatırlatacak ve yaşanacak tek şeydir. Özlem ve hasret. Sizler için yeni yıl ne ifade eder bilmem ama çok hayale kapılmaya gerek olmadığına eminim. Mesela kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, nazar değene hoca, evde kalana koca olacak sihirler akmayacak yani 2019'da. İşte bu yüzden bence yeni yıl diye bir kavram yoktur. Değişen tek şey bitmiş bir takvimin yerine yenisinin gelmesi.

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Yeni yılı hayata karşı beklenti, yaşam ve düşünce şeklini yeniden değerlendirmek, hayata bakış açısını yeniden gözden geçirmek için bir fırsat olarak görmek kadar, insanın geçmişteki yaşantılarından bir gecede kurtulup yepyeni bir hayata başlayacağını düşünmesi bana göre, hayalcilikten öteye gidemez. Benim için yeni bir yıl, yeni bir sayfa demek değil. 364 gün yaptıklarımı ve yaşadıklarımı (yanlış da olsa) 365'inci gün terk etmenin bana bir fayda sağlayacağını düşünmem. 'O zaman o yapılması gerekiyormuş ki yapmışım' der, çıkarım işin içinden. Bu nedenle 2018'de ne isek, 2019'da da o olacağımızı, dilim döndüğünce, kalemim tuttuğunca mücadeleyi kendime namus borcu sayıp, ülkem için, devletim için çalışmaya devam edeceğim. Devletimi bölmeye çalışan, teröristlere, hırsızlarla, sahtekârlarla, bukalemun karakterli olanlarla mücadeleye devam edeceğim. 2018'in son yazısında siz değerli okuyucularımıza özlemler duymayacak, aşkın, sevginin, erdem ve dürüstlüğün hâkim olduğu barış ve huzur dolu günler yaşayacakları 2019'un cuma günlerinde buluşmak umuduyla hoşça ve sağlıkla kalın diyorum.