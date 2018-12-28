Soğuk ve yağışlı hava bölgemizi vurdu

BUGÜN NELER OLDU

TümTürkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava bölgemizi de vurdu. Mersin'in Tarsus ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle bazı seralar ve tarlalar su altında kaldı. İlçeye bağlı Bahşiş, Kulak ve Köselerli Mahallelerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından seralar ve tarım arazilerini su bastı. Çiftçiler, yağış nedeniyle hasat yapamadı. Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, yağışların durmasının ardından mahallelerde hasar tespiti yapacağı bildirildi. Öte yandan, ilçedeki bazı derelerin debisi yükselirken sular yol seviyesine ulaştı. Adana'nın Pozantı ilçesinde gece başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalındığı 5-6 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Sabah erken saatlerde harekete geçen Pozantı Belediyesi ekipleri genel yolların yanı sıra ara sokakları da kar temizliğine başladı. Ekipler, kar zinciri ve kar lastiği olmadan yola çıkılmamasını önerdi. İlçede şu an tüm yolların açık olduğu öğrenildi.