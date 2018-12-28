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Sunar ilkleri gerçekleştiriyor

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Sunar ilkleri gerçekleştiriyor
Bitkisel sıvı yağ üretiminin öncülerinden Sunar Grup şirketlerinden Elita Gıda, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir Ayçiçek tarımını gerçekleştirdi. Ekonomik ve tarımsal kalkınma açısından sürdürülebilir tarım modelinin stratejik olduğunu belirten Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, "Çukurova'ya mısır ziraatını kazandıran, yağlık ayçiçek üretimini destekleyen Sunar, sürdürülebilir ayçiçek üretimi ile tarımsal potansiyelin gelişimine liderlik ediyor" dedi. 2006 yılında kurulan grubun sıvı yağ üretici firması Elita Gıda'nın bölgede ayçiçek ziraatının gelişimine katkıda bulunduğunu belirten Özkan; "2 yıldır Adana'nın Aladağ ilçesinde gerçekleşen Sürdürülebilir Ayçiçek Tarımı ile ülkemiz yağlı tohum tarımına yeni bir boyut kazandırdık. Kısa sürede önemli mesafeler kat edilen proje kapsamında çiftçinin bilgilendirilmesi ve ekim konusunda ikna edilmesi ile başlayan süreç, ayçiçeği ekimi, hasadı ve hatta hasat sonrası alıma kadar organize edildi. Milli ekonomiye büyük katkı sağladık" diye konuştu. Özkan, Sunar Grup'un yaklaşık yarım asırlık tecrübesi, 800 çalışanı ve geniş ürün yelpazesi ile 5 kıtada 100'den fazla ülkeye kendi markasıyla ihracat yaptığını kaydetti.
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Sunar ilkleri gerçekleştiriyor
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