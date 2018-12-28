Teknik Metal’de yatırımlara devam

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Teknik Metal, İstanbul Kıraç bölgesinde bir süredir yatırımı devam eden, paslanmaz çelik kapalı stok alanını hizmete aldı. Bu yatırımı ile portföyündeki paslanmaz çelik levha, rulo, boru ve profil stokunu İstanbul'a da taşıyor. Teknik Metal Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şire, "Yeni yatırımımız ile İstanbul'dan paslanmaz çelik çubuk grubunun yanı sıra, boru profil ve yassı grubunu da, Marmara bölgesine, tek çatı altında, hazır stoktan tedarik etme imkanına ulaştık. Böylelikle hizmet kalitemizde gücümüzü bir üst seviyeye taşıdık" dedi. Türkiye'nin her bölgesine hizmet verdiklerini söyleyen Şire, "Tecrübemiz ve asgari 20 bin ton malzeme stoku ile sektöründe ithalatçı firma olarak faaliyet göstermekteyiz. Paslanmaz çelik, rulo, levha, çubuk, lama, köşebent, tel, dört köşe, altı köşe, boru ve profil ürünlerini stoklarımızda sürekli olarak bulundurarak, sanayicilerimizin ihtiyaçlarına anında cevap veriyoruz. Paslanmaz çelik uzun ve yassı grubunda sürekli olarak zengin kalite ve ürün çeşitliliğiyle, uluslararası standartlarda, 1. sınıf sertifikalı malzemeler bulundurarak, rekabetçi fiyatlama ve üstün hizmet kalitesi ile sanayicinin çözüm ortağı olma konumundayız" diye konuştu. Çok geniş ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerini altını çizen Şire, "Kesinlikle kaliteden ödün vermeyiz. Bunun karşılığını da TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile taçlandırdık. Ayrıca galvanizli ve karbon çelikler, alüminyum, bakır, pirinç, bronz gibi metalleri ve sanayi plastiklerini de tedarik ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bu özelliğimiz ile metal sektörünün hipermarketi konumundayız. Yurt dışında Rusya, Sırbistan, Mısır, Tunus, BAE, Ukrayna, Polonya, Ürdün, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Slovenya, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi birçok ülkeye ihracatımız bulunuyor. Mersin ve İstanbul limanlarından, tüm dünyaya malzeme tedarik ediyoruz" şeklinde konuştu.