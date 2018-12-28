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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Burs Komisyonu tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Tıp Fakültesi öğrencileri için kermes düzenlendi. Tıp Fakültesi idari, akademik personeli ve öğrencilerin katkılarıyla düzenlenen, geliri Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olarak verilecek olan kermeste, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bütün stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Kermese olan ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade eden Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Burs Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Can Demirel, "Kermesimizi artık gelenekselleştirdik. Bu yıl üçüncüsünü düzenledik. İdari, akademik personel, öğrencilerimiz ve şehirden katılımcıların destekleriyle gerçekleştirdiğimiz kermesimiz her yıl daha da fazla büyüyor. Şu anda 72 öğrenciye burs veriyoruz. Bu sayıyı arttırmak istiyoruz" dedi.