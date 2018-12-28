Türkiye’nin en tatlı markası

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Adana'da 1964 tarihinden beri ağızları tatlandıran Köse, Türkiye markası olma yolunda emin adımlarla büyüyor. Çukurova'da 34 şubeye ulaşan Köse, franchising yöntemiyle Türkiye genelindeki ağını artıracak. Yeni şubeler için Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi gördüklerini söyleyen Köse Tatlıcılık Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karahan, amaçlarının Türkiye'yi yurt dışında temsil ederek yurda döviz kazandırmak olduğunu söyledi.Köse Tatlıcılık'ın temellerinin seyyar tablada atıldığını belirten Karahan, yaklaşık 55 yıllık sürede Çukurova'da tatlının adresi olduklarını ifade etti. Yeni neslin damak tadına hitap edebilmek adına üniversiteden profesörlerle tatlı üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Karahan, "Çağımızın en büyük hastalığı olan diyabetli hastalara yönelik tatlı üretme çalışmalarımız da devam ediyor. Ar-ge çalışmalarını bitirdik ve artık üretim için geri sayıyoruz. Diyabetliler de artık gönül rahatlığıyla tatlı tüketebilecekler" dedi.Köse olarak şerbetli tatlıların yanında su böreği ve dondurma da ürettiklerini ifade eden Karahan, "Adana su böreği konusunda bir açılım yaptık. Yakında raflarımızda yer alacak su böreğimiz Adanalıların vazgeçemeyeceği bir tat olacak. Yıllar önce Antep baklavası yerine çıkardığımız Köse özel baklavamız gibi eminiz ki bu da büyük ilgi görecek. Akışkanlığı, lezzeti, ağızda çoğalması, sararması ön plana çıkacak Adana su böreğimizi de Türkiye'ye tanıtacağız" diye konuştu.