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Yardımlaşma ve sosyal bilincin önemini pekiştirdiler

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Yardımlaşma ve sosyal bilincin önemini pekiştirdiler
Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği'ni ziyaret ederek dernekte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Dernek Başkanı Derviş Yücetürk ve dernek görevlileri, öğrencilere dernek binasını gezdirerek bilgiler aktardı. Altı Nokta Dayanışma Derneği adıyla 1976 yılında resmen kurulan derneğin günümüzde Kıbrıs Türk Görmezler Derneği olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten dernek başkanI Derviş Yücetürk, görme engelli üyelerin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözümlemek amacı ile etkin çalışmalar yaptıklarını söyledi.
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Yardımlaşma ve sosyal bilincin önemini pekiştirdiler
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