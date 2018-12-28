Yılın son kazananları

BUGÜN NELER OLDU

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) yılın son turnuvası yapıldı. ATDSK'nın kulüp içi turnuvalarından biri olan Akbal Rulman Çiftler Turnuvası'nda şampiyonlara ve finalistlere ödülleri törenle verildi. Bir ay süren turnuvada, 70 çift, 20 karışık çift olmak üzere toplam 180 sporcu mücadele etti. Erkeklerde Master Grubu'nda Onur Homurlu ve Abdullah Öngen çifti, Azmi Akkoyun ve Engin Altunsüzer çifti, A Grubu'nda Fırat İzgi ve Yusuf Ünal çifti, Aydın Gizir ve Tayfun Bulut çifti, B Grubu'nda Furkan Kekilli ve Selçuk Koyuncular çifti, Salih Kılıçaslan ve Bünyamin Kurt çifti. Kadınlar Master Grubu'nda Fethiye Mumcu ve Binnaz İzgi çifti, Eylem Bob Cot ve Ece Şanıvar Koçak çifti. Karışık Çiftler'de İncihan Yengüner ve Serkan Şenlik çifti, Ece Şanıvar Koçak ve Ali Refah Keskin çifti dereceye girdi.