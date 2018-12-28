Zirvenin hakimi

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11 maçta 964 sayı atarak 22 puanla liderliğini sürdüren Çukurova Basketbol, rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Son olarak evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 77-69 yenerek 11'de 11 yapan Çukurovalı basketbolcular ortaya koydukları performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardılar. Beşiktaş karşısında muhteşem bir oyun ortaya koyduklarını belirten teknik adam Ceyhun Yıldızoğlu,dedi.Yıldızoğlu, "Çok iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Bunun bilinci ile sahaya çıkıyoruz. Hedefimiz Mersin'e şampiyonluk heyecanını yaşatmak. Bunu başarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu. Bu arada takım yarın deplasmanda karşılaşacağı İzmit Belediyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.