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Mersin'inTarsus ilçesinde Atalar Mahallesi Price Küme Evleri mevkiinde, aşırı yağışlardan etkilenen Suriye uyruklu göçmenler ile tarım işçilerinin çadırlar çamurdan temizleniyor. Kaymakam Yüksel Ünal, Atalar köyü bölgesine aşırı yağıştan dolayı sel baskını olduğu tespit edildiğini belirterek "Gerek kaymakamlık gerekse büyükşehir ve Tarsus belediyesi ile irtibata geçilerek, koordineli çalışma yapıldı" dedi. Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirten Kaymakam Ünal, "Çadırlar içerisinde yapılan kontrolde eşyaların ıslandığı ve çadır içerisinin çamur olduğu tespit edildi. Çadırlar bölgesinde kalan 15 çadır, toplam da yaklaşık 80 kişi pansiyon ayarlandı. Çadırda kalan Suriye uyruklu göçmenler ile tarım işçilerinin tüm ihtiyaçları karşılandı" diye konuştu.