Demir yumruk irem çapar

Hatay'da 10 yaşında başladığı dövüş sporlarında çok sayıda madalya kazanan milli sporcu İrem Çapar, gelecek yıl Rusya'da yapılacak Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak başarısını taçlandırmak istiyor. Babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına başlayan 18 yaşındaki sporcu, Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndaki eğitimine de devam ederek Muay Thai Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Uluslararası düzeyde birçok madalya ve kemer kazanan, antrenörünün 'Demir yumruk' lakabını taktığı İrem, Rusya'da altın madalya hedefliyor. İrem Çapar, küçük yaşta yaşadığı bir kavga sonrasında dövüş sporlarına başladığını söyledi. Babasının kendisine her zaman destek olduğunu dile getiren İrem, "2013 yılında ilk kez katıldığım dünya şampiyonasında altın madalya kazandım. 2014 yılında da Malezya'da düzenlenen muay thai şampiyonasında birinciliği elde ettim" dedi. İrem, muay thai, kick boks ve boks olarak üç kulvarda da madalyalar kazandığını belirterek, "Şu ana kadar 35 altın olmak üzere 40 madalya kazandım, hedefim gelecek yıl Rusya'da yapılacak şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmak. Günde 10 kilometre koşuyorum ve antrenörümle çalışıyorum. Bir kez daha dünya şampiyonu olmayı istiyorum" dedi.

MAÇA ÇIKTIĞINDA EVDE HAYAT DURUYOR

Anne Hülya Çapar kızının ilk zamanlarda yaptığı dövüş sporuna karşı çıktığını, başarılar elde ettikçe desteklemeye başladığını anlattı. Kızının bu sporları yapacağını tahmin etmediğini anlatan anne Çapar, "İrem bizi çok şaşırttı, kızım narin ve hassas biridir, dövüş sporuyla iç içe olması bizi hem şaşırttı hem de kazandığı madalyalarla mutlu etti. Kızımın maçı olduğunda evimizde hayat duruyor" diye konuştu.



VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR

Günde 10 kilometre koştuğunu ve antrenörüyle çalıştığını söyleyen İrem, Türk Bayrağı'nı uluslararası alanda dalgalandırmak istediğini belirtti.