Hayatlarında ilk kez tiyatro izlediler

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Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Adana Valiliği himayesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında ücretsiz sahnelediği 7 ayrı çocuk oyunu ile 70 bin çocuğa hayatlarında ilk defa tiyatro izlemenin keyfini yaşattı. Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin paydaşı olan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunda Yüreğir Ramazanoğlu Kültür Merkezi ve Adana Şehir Tiyatrosu sahnelerinde 6-9 yaş ve 10-14 yaş gruplarına uygun 7 ayrı çocuk oyununu toplam 228 kez sahneledi. Dezavantajlı mahallelerde yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, belediye otobüsleriyle okullarından alınıp, tiyatro salonlarına taşınarak, hayatlarında ilk defa tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yapan usta oyuncular, Sihirli Kutu, Lokman Hekim ve Şahmeran Efsanesi, Dede Korkut Kitabı, Macera Şehri, İbişin Dünyası, Pabuçlarını Arayan Soytarılar ve Ay Işığı oyunlarını ücretsiz sahneledi. Tiyatronun sihirli dünyasında yolculuğa çıkan minikler, güldürürken eğiten oyunlarla neşeli saatler geçirdi. yakınDoğu Koleji Coğrafya Kulübü ve Düşünce Kulübü öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile çevre temizliğinde farkındalık oluşturmak için örnek olacak bir etkinliğe imza atarak Lefkoşa Sanat Parkı'nda çevre temizliği yaptı. Amaçlarının doğayı sevip, çevre bilincini çevrelerindeki insanlara anlatıp, herkesin çevre konusunda duyarlı olmasını sağlamak olduğunu ifade eden kulüp öğrencileri, sağlıklı bireylerin sağlıklı çevre ile olacağının mesajını da verdiler. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü Öğretmenlerinden Başak Özaltınok, medeniyetlerin temel göstergelerinden birisinin temizlik olduğunu dile getirerek, bedenen, ruhen ve yaşanılan çevre itibariyle temiz bir toplum olabilmek için bu duyarlılığın en yükse seviyede olması gerektiğine vurgu yaptı. Özaltınok, "Hem öğrencilerimizin daha bilinçli olması hem de örnek teşkil etmesi bakımından "Ağaç yaşken eğilir" atasözünden hareketle gençlerimize yaşadıkları çevreyle ilgili bilinçli davranışlar kazandırmak, bu bilinci ömür boyu taşınmasını aşılamak en birincil amacımızdır" dedi. MersinDevlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün (MDOB) uzun süredir prova çalışmalarını sürdürdüğü pastadan evlerin, çikolatadan nehirlerin, konuşan hayvanların yer aldığı çocuk müzikali Şekoronya'yı prömiyerle miniklerle buluştururken tam not aldı. Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelen eserin müziklerini Murat Cem Orhan'ın yaparken, librettosu N. Zeynep Ergüven'e ait olan eseri Süleyman Tekin yönetiyor. Koreografisini Berna Turhan İleri'nin, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere'nin, ışık tasarımını Barış Arslan, video projeksiyonu Umut Sinan Özdemir imzasını taşıyor. Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki eserde başlıca rolleri, Işıl Cavga Bölükbaşı, Başak Yıldız, Mehmet Erkoç, Ercüment Şirin, Ayşin Alev Lal, Orhan Güllüler, Cumhur İbili, Pınar Duygu Çınar, Dilara Köse, K.Erdem Özdemir, Levent Yetkin, Ayşegül Devrim Dinçer, Pınar Olgun Güven, Elif Örünk Alpay ve A. Pınar Balay paylaşıyor. Eser, 4 Ocak Cuma günü saat 10.30 ve 14.00'de yeniden sahnelenecek. uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (IADS), her yıl düzenlediği 'F2F Meeting' Yönetim Kurulu toplantısını bu yıl Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencilerine dünya çapında Araştırma Değişim Programı başlatılması kabul edildi. IADS Başkanı AvePold, Editör Greta Kersyte, Genel Sekreter Abanob Yosry, Sayman Björn Bierlich ve Yakın Doğu Üniversitesi diş hekimliği fakültesi öğrencisi aynı zamanda Uluslararası Değişim Sorumlusu Mustafa Hacılar'ın katıldığı toplantıda, Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği'nin geleceğine yönelik kararlar alındı.Bu kapsamda, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri dünya genelindeki üniversitelerde araştırma programı değişimine katılabilecekler. Farklı üniversitelerden de diş hekimliği öğrencileri bilimsel araştırma çalışmalarına katılmak için Yakın Doğu Üniversitesi'ne gelebilecekler. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Öğrenciler ilgi alanlarına göre araştırma değişim programlarına katılabilecek" dedi. Öğrenciler çevre temizliği yaparak örnek oldu Şekeronya çocukları büyüledi Öğrenci birliğinden bir başarı örneği Hayatlarında ilk kez tiyatro izlediler Adana'da dezavantajlı mahallelerde yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri hayatlarında ilk kez tiyatro keyfi yaşadı Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İsmail Dikilitaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında dezavantajlı ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ilk defa tiyatro tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İsmail Dikilitaş, "60 yıldır tiyatro sanatını Adanalılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, birçok tiyatro sanatçısının yetişmesine katkıda bulunmuş ve çok sayıda çocuğumuzu, gencimizi sanatla tanıştırıp, daha pozitif, daha üretken, daha vatansever ve daha erdemli yetişmesine vesile olmuştur" dedi.