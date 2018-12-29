Mersin’de gasp iddiası

BUGÜN NELER OLDU

Mersın'debir parkta fotoğraf çeken 2 lise öğrencisinin telefonlarını gasbettiği ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Atatürk Parkı içerisinde fotoğraf çeken A.U.A. ve O.A., 5 kişi tarafından dövüldükten sonra bıçak zoruyla telefonlarının alındığı iddiasıyla polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerin ifadeleri üzerine başlattığı çalışmada, şüphelilerin A.Y. (19) ve B.C.K. (19) ile 18 yaşından küçük F.M, E.Ö. ve H.İ.A. olduğunu belirledi. Zanlılar, ekipler tarafından kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı. Yaşları küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorguları doğrultusunda, satışı yapılan bir telefon bulundu. Telefonu alan işletme sahibine de "çalıntı mal almaktan" işlem yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen A.Y. ile B.C.K., kendilerini görüntüleyen gazetecilere tekme atarak, saldırmak istedi.