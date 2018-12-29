Milan mitrovic gibisi yok!..

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Adana Demirspor'un sezon başında Partizan'dan transfer ettiği Sırp defans oyuncusu Milan Mitrovic, Spor Toto 1. Lig'de geride kalan ilk yarıda takımın vazgeçilmezi oldu. Ligde geride kalan 17 karşılaşmada da görev yapan tecrübeli savunma oyuncusu toplamda 1530 dakika sahada kaldı. Türkiye'de uzun yıllardır görev yapan 30 yaşındaki defans oyuncusu, ülkesi Sırbistan'da 5 sezon oynarken, ülkemizde ise 6. sezonunu geçiriyor. Daha önce Mersin İdman Yurdu'nda 5 sezon forma giyen futbolcu, 3 sezonu Süper Lig'de olmak üzere 144 maça çıktı.