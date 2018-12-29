Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Milan mitrovic gibisi yok!..

Milan mitrovic gibisi yok!..

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Milan mitrovic gibisi yok!..
Adana Demirspor'un sezon başında Partizan'dan transfer ettiği Sırp defans oyuncusu Milan Mitrovic, Spor Toto 1. Lig'de geride kalan ilk yarıda takımın vazgeçilmezi oldu. Ligde geride kalan 17 karşılaşmada da görev yapan tecrübeli savunma oyuncusu toplamda 1530 dakika sahada kaldı. Türkiye'de uzun yıllardır görev yapan 30 yaşındaki defans oyuncusu, ülkesi Sırbistan'da 5 sezon oynarken, ülkemizde ise 6. sezonunu geçiriyor. Daha önce Mersin İdman Yurdu'nda 5 sezon forma giyen futbolcu, 3 sezonu Süper Lig'de olmak üzere 144 maça çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan mitrovic gibisi yok!..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN