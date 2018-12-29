Öğrenci birliğinden bir başarı örneği

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (IADS), her yıl düzenlediği 'F2F Meeting' Yönetim Kurulu toplantısını bu yıl Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencilerine dünya çapında Araştırma Değişim Programı başlatılması kabul edildi. IADS Başkanı AvePold, Editör Greta Kersyte, Genel Sekreter Abanob Yosry, Sayman Björn Bierlich ve Yakın Doğu Üniversitesi diş hekimliği fakültesi öğrencisi aynı zamanda Uluslararası Değişim Sorumlusu Mustafa Hacılar'ın katıldığı toplantıda, Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği'nin geleceğine yönelik kararlar alındı.Bu kapsamda, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri dünya genelindeki üniversitelerde araştırma programı değişimine katılabilecekler. Farklı üniversitelerden de diş hekimliği öğrencileri bilimsel araştırma çalışmalarına katılmak için Yakın Doğu Üniversitesi'ne gelebilecekler. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Öğrenciler ilgi alanlarına göre araştırma değişim programlarına katılabilecek" dedi.