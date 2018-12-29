Öğrenciler çevre temizliği yaparak örnek oldu

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YakınDoğu Koleji Coğrafya Kulübü ve Düşünce Kulübü öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile çevre temizliğinde farkındalık oluşturmak için örnek olacak bir etkinliğe imza atarak Lefkoşa Sanat Parkı'nda çevre temizliği yaptı. Amaçlarının doğayı sevip, çevre bilincini çevrelerindeki insanlara anlatıp, herkesin çevre konusunda duyarlı olmasını sağlamak olduğunu ifade eden kulüp öğrencileri, sağlıklı bireylerin sağlıklı çevre ile olacağının mesajını da verdiler. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü Öğretmenlerinden Başak Özaltınok, medeniyetlerin temel göstergelerinden birisinin temizlik olduğunu dile getirerek, bedenen, ruhen ve yaşanılan çevre itibariyle temiz bir toplum olabilmek için bu duyarlılığın en yükse seviyede olması gerektiğine vurgu yaptı. Özaltınok, "Hem öğrencilerimizin daha bilinçli olması hem de örnek teşkil etmesi bakımından "Ağaç yaşken eğilir" atasözünden hareketle gençlerimize yaşadıkları çevreyle ilgili bilinçli davranışlar kazandırmak, bu bilinci ömür boyu taşınmasını aşılamak en birincil amacımızdır" dedi.