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Sahipsiz kedilerin Fadime annesi

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Sahipsiz kedilerin Fadime annesi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Fadime Bastık, hayırseverlerden topladığı yardımlarla 12 yıldan beri sahipsiz kedilerin bakımını üstleniyor. Çevresinde 'kedilerin Fadime annesi" olarak bilinen yaşlı kadın, yardımseverlerden topladığı yiyeceklerle her gün İskenderun sokaklarında gezerek kedilere yiyecek dağıtıyor. Bazı sokak ve caddelere kedilerin barınabilmesi için karton kafesler bırakan Fadime Bastık, kedilerin temizlik başta olmak üzere diğer bakımlarını da yapıyor. Bastık, daha önce lokantalarda çalıştığını son 12 yıldır ise işe gitmeyerek kendisini kedilere adadığını söyledi. Bastık, "12 yıldan beri kedilere bakıyorum mutlu oluyorum, hayatımdan memnunum" dedi. Sokak kedilerinin kendisini tanıdığını ve onu gördüklerinde sevgi gösterisinde bulunduklarını aktaran Bastık, "Kediler benim birinci dostum, gönüllü olarak onlara bakıyorum. Huzurlu olmak için kedilere bakıyorum. Karınları doyuyor, mutlu oluyorlar, seviniyorlar, sağlıklı oluyorlar, oynuyorlar ve ben de mutlu oluyorum. Kedilere bir zarar geldiğinde çok üzülüyorum, durmadan ağlıyorum." diye konuştu.
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Sahipsiz kedilerin Fadime annesi
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