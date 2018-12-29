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yeni yılı kutladı

Giriş Tarihi: 29.12.2018
TSYD yeni yılı kutladı
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana şubesinin düzenlediği yılbaşı eğlencesi renkli geçti.TSYD Nihat Geven Tesisleri Komshu Restoran'da düzenlenen eğlenceye TSYD üyeleri ve spor muhabirleri aileleriyle birlikte katıldı. Geleneksel buluşmada gönüllerince vakit geçiren gazeteciler yılın yorgunluğunu atma fırsatı buldu.
TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diledi. Yeni yıl pastası, TSYD Adana Şubesi Onursal Başkanı Nihat Geven ve basın mensupları tarafından kesildi. Canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenen, dans eden spor yazarları daha sonra halay çekti. Yemekle başlayan eğlence, tesisin bahçesinde yapılan mangal partisiyle sona erdi.
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TSYD yeni yılı kutladı
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