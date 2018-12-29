TSYD yeni yılı kutladı

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeSpor Yazarları Derneği (TSYD) Adana şubesinin düzenlediği yılbaşı eğlencesi renkli geçti.TSYD Nihat Geven Tesisleri Komshu Restoran'da düzenlenen eğlenceye TSYD üyeleri ve spor muhabirleri aileleriyle birlikte katıldı. Geleneksel buluşmada gönüllerince vakit geçiren gazeteciler yılın yorgunluğunu atma fırsatı buldu.Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diledi. Yeni yıl pastası, TSYD Adana Şubesi Onursal Başkanı Nihat Geven ve basın mensupları tarafından kesildi. Canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenen, dans eden spor yazarları daha sonra halay çekti. Yemekle başlayan eğlence, tesisin bahçesinde yapılan mangal partisiyle sona erdi.