Yüzmede başarı defterine yeni bir not

BUGÜN NELER OLDU

ŞEHITKAMIL Belediye Spor Kulübü yüzme takımı sporcuları, Türkiye Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda birbirinden önemli derecelere imza atarak Gaziantep'in başarı defterine yeni bir not daha eklediler. İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonda 4x50 karışık bayrak yarışında yeşil-siyahlı kulübün erkek takımı tarihi bir başarıya imza atarken, 50 metre sırtüstü 14-15 yaş kategorisinde 30.17'lik derecesiyle ve 100 metre sırtüstü 14-15 yaş kategorisinde 01.04.63'lük derecesiyle altın alan Gülşen Mercan, 2 farklı kategoride Türkiye Şampiyonu oldu. Kurbağalama yarışlarında 50 metre 14 yaş kategorisinde 30.35'lik derecesiyle Kaan Kara, altın madalyaya uzanan bir diğer isim olurken, 400 Metre Ferdi Karışık 14 Yaş Kategorisinde 4.46.69'luk derecesiyle Yunus Ayvazoğlu, üçüncülük kürsüsüne çıktı.