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Araçlar çürümeye terk edildi

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Araçlar çürümeye terk edildi
ADANA'NIN Kozan ilçesinde Yediemin deposu sorumlusu Yaşar Esen, trafikte cezai işlem gören sürücülerin araçlarını yediemin deposundan almadıklarını ve milli servetin çürümeye terk edildiğini söyledi. Araç sahiplerine seslenen Esen, "Bunlar milli servet yazıktır günahtır, çürümesin. Trafik cezasını ödeyen vatandaşlarımız lütfen gelsinler otopark ücretlerini de ödesinler ve araçlarını teslim alsınlar" dedi. Kozan Kadirli Karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 12 dönüm araziye sahip olan Yediemin deposunda 400 araç ve 700'ün üzerinde motosiklet bulunduğunu belirten depo sorumlusu Esen, bundan kısa bir süre önce sahipleri tarafından uzun süredir alınmayan onlarca motosikletin mal müdürlüğüne devredildikten sonra depodan gönderildiğini belirtti.
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Araçlar çürümeye terk edildi
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