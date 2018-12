Atatürk Gösteri Merkezi’ne muhteşem açılış

BUGÜN NELER OLDU

Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Gösteri Merkezi'nin açılışına yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Gösteri Merkezi'ne yoğun tezahüratlarla giren Belediye Başkanı Şevket Can, eşi Öznur Kara Can, çocukları Hamiyet İrem, Yağızalp ve Türkalp ile birlikte izleyicileri selamladı. Tarsus'un kurtuluş gününde güzel bir eser daha kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Başkan Can, "Burada açılışını gerçekleştirdiğimiz, Atatürk Gösteri Merkezi, eserlerimizden ne ilki ne de sonuncusu. Çünkü Tarsus sevgimizin de, çalışıp üretme azmimizin de bir sonu yok. Bu yüzden rakiplerimiz bir icraatımıza bakıp şaşırırken biz çoktan bir sonrakini gerçekleştirmeye başlamış oluyoruz. Atatürk Gösteri Merkezi kuşkusuz Tarsus'a çok yakışacak" dedi. Gece Ali Kınık ve Hadise konserleri ile son buldu.