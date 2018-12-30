Bafra Sağlık Merkezi bölge halkının hizmetinde

BUGÜN NELER OLDU

Oteller Bölgesi'nde, 7 gün 24 saat ambulans hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerinin sunulacağı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne bağlı Bafra Sağlık Merkezi hizmet vermeye başladı. Acil sağlığın yanı sıra poliklinik hizmeti de verilecek merkezde, laboratuvar tetkikleri de yapılabilecek. Temel olarak acil sağlık hizmetlerinin verildiği merkezde, 7 gün 24 saat bölgedeki acil vakalara müdahalede bulunmak üzere ambulans konuşlandırıldı. Hastalar acil sağlık ve ambulans ihtiyaçları için 153, diğer hizmetler için ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne ait 0392 444 0 535 veya 0392 675 10 00, dahili 2424 üzerinden Bafra Sağlık Merkezi'ne ulaşabiliyor.